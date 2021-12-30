Народные приметы 31 декабря: что нельзя и нужно делать в Модестов день

31 декабря православная церковь вспоминает патриарха Иерусалимского святителя Модеста. С юных лет Модест тянулся к служению господу и иноческой жизни.
В народе Модеста молили о послании здоровья домашнему скоту, просили защищать её от падежа. Модестов день также считает хорошим временем для гаданий и предсказания судьбы.
Что нельзя и нужно делать 31 декабря? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 31 декабря
Традиционно 31 декабря молодые девушки гадают. Чтобы узнать, что тебя ждёт в наступающем году, нужно взять 12 коробочков с солью, оставить на ночь, а утром открыть. Те коробочки, в которых соль пропиталась водой, пройдут неудачно, со слезами.
Существует поверье, что 31 декабря буйствует нечистая сила. Разгуливает по улицам она и днём, и ночью. Поэтому необходимо уберечь от неё острую домашнюю утварь. Ножи, вилы, косы и другие предметы нужно обернуть соломой. В противном случае они принесут много несчастья.
Сегодня ни в коем случае нельзя оставлять молоко в открытой посуде. Иначе оно прокиснет от влияния тёмных сил.
Для изгнания бесов дом подметали, собранный мусор сжигали в огне.
31 декабря нужно обязательно отдать долги. Если этого не сделать, можно на весь год остаться несчастным. Также стоит простить всех врагов, чтобы не нести в наступающий год обиды.
Народные приметы 31 декабря
- Если ветер подул с запада, то наступит потепление;
- Снег с утра – к безветренной и солнечной погоде на следующий день;
- Если солнце с утра светит ярко, быть январю морозным.