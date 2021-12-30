Народные приметы 31 декабря: что нельзя и нужно делать в Модестов день

31 декабря православная церковь вспоминает патриарха Иерусалимского святителя Модеста. С юных лет Модест тянулся к служению господу и иноческой жизни.

В народе Модеста молили о послании здоровья домашнему скоту, просили защищать её от падежа. Модестов день также считает хорошим временем для гаданий и предсказания судьбы.

Что нельзя и нужно делать 31 декабря? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 31 декабря

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Традиционно 31 декабря молодые девушки гадают. Чтобы узнать, что тебя ждёт в наступающем году, нужно взять 12 коробочков с солью, оставить на ночь, а утром открыть. Те коробочки, в которых соль пропиталась водой, пройдут неудачно, со слезами.

Существует поверье, что 31 декабря буйствует нечистая сила. Разгуливает по улицам она и днём, и ночью. Поэтому необходимо уберечь от неё острую домашнюю утварь. Ножи, вилы, косы и другие предметы нужно обернуть соломой. В противном случае они принесут много несчастья.

Сегодня ни в коем случае нельзя оставлять молоко в открытой посуде. Иначе оно прокиснет от влияния тёмных сил.

Для изгнания бесов дом подметали, собранный мусор сжигали в огне.

31 декабря нужно обязательно отдать долги. Если этого не сделать, можно на весь год остаться несчастным. Также стоит простить всех врагов, чтобы не нести в наступающий год обиды.

Народные приметы 31 декабря

Если ветер подул с запада, то наступит потепление;

Снег с утра – к безветренной и солнечной погоде на следующий день;