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Среда, 29 июня, 2022

Народные приметы 30 июня: что категорически нельзя делать в этот день

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Народные приметы 30 июня: что категорически нельзя делать в этот день

30 июня в народном календаре встречают день Молодого Ярилы. В православном календаре эта дата связана с воспоминаниями о мучениках Мануиле, Савеле и Исмаиле. Они, будучи христианами, отказались принимать участие в языческом празднике, за что были подвернуты страшным пыткам.

По преданиям предков, именно 30 июня активно растёт трава. А ещё в полях возникают зловещие туманы, способные запутать путника. От этого пошёл запрет на прогулки ночью и утром.

Считалось, что 30 июня злые духи гуляют возле изб и насылают на жителей проклятья. Поэтому принято было накануне этого дня рисовать на дверях кресты.

На Молодого Ярилу нужно обязательно поклониться солнцу с утра – тогда в жизнь придут радость и достаток.

Народные приметы 30 июня

  • Увидел радугу – к хорошей погоде;
  • Дождь во второй половине дня сулит ухудшение погоды;
  • Щебет птиц предвещает тёплые дни.
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