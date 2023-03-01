Народные приметы 3 марта: что сегодня приносит удачу?

3 марта в народном календаре праздник Ярилы с овсянкой. Не случайно наши дальние предки вместе с владыкой солнца Ярилой вспоминали маленькую птичку. Она до сих пор считается предвестницей скорого тепла, и, следовательно, несёт много радости и счастья.

Что нужно делать 3 марта, чтобы привлечь в жизнь счастье? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 3 марта

Традиционно в день овсянки хозяйки выпекали печенья, которыми угощали домодачцев. Также нужно разложить их во дворе — чтобы птицы могли полакомиться.

Хорошая традиция — топить весенний снег. Считалось, что он дарит очищение и радость. Талой водой часто умывались девушки. Такой ритуал помогает сохранить молодость и красоту.

Крестьяне 3 марта начинали подготовку к весенне-полевым работам. Мужчины начинали чинить инструменты и проверяли зерно.

Если встретить день овсянки в плохом настроении, весь год в жизни будут происходит неприятные события.

Народные приметы 3 март

Если на праздник овсянки уже очень сухо, лето будет погожим и жарким;

Звёзды в ночь на 3 марта ярко мерцают в небе — к сильным холодам;

Туман на полях сулит хороший урожай.