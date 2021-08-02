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Понедельник, 2 августа, 2021
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Народные приметы 3 августа: Что можно, а что нельзя делать в этот день

7info7
Народные приметы 3 августа: Что можно, а что нельзя делать в этот день
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3 августа не болтайте на работе. Лучше трудиться усердно и молча. Даже напевать себе под нос нельзя. Если пренебречь этим предупреждением, то можно навлечь на себя проблемы.

Единственное, для чего необходимо открывать рот — для молитвы. Проведите тот день в трудах и обращении к Богу и весь оставшийся год сложится для вас наилучшим образом.

3 августа нужно соблюдать умеренность  в еде. Алкоголь под полным запретом.

Наблюдаем за природой. Всё, что происходит вокруг, указывает на дальнейшее течение жизни.

Если на улице тепло, но в воздухе пахнет влагой — скоро пойдут грибы.

Символом этого дня считается подсолнух. Поэтому если  3 августа в вашем окружении появился новорождённый, то лучшим подарком для него будет любой оберег в виде этого цветка.

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