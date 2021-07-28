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Народные приметы 29 июля: Что можно, а что нельзя делать в этот день

7info7
Народные приметы 29 июля: Что можно, а что нельзя делать в этот день
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29 июля нельзя просить повышения заработной платы или думать о более высокой должности. в итоге можно потерять всё, что есть в настоящем.

Нельзя проводить дома генеральную уборку. Лучше спокойно работать на своём месте и гнать прочь дурные мысли.

29 июля нельзя ходить в баню, бассейн или купаться в открытых водоёмах. Максимальный контакт с водой в этот день — утренний и вечерний душ.

В этот день нельзя кричать. Можно отпугнуть от себя удачу.

Женщинам можно идти в лес и собирать грибы. А мужчинам в этот день в лес ходить нельзя.

Если 29 июля будет солнечная погода  — это хороший знак. Дождь в этот день — к потерям и голодному году.

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