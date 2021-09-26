Народные приметы 27 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Воздвижения Креста Господня

27 сентября православные христиане отмечают праздник Воздвижения Креста Господня. В народе для этого дня существует много традиций и поверий. Например, нельзя начинать что-то новое и ходить в лес.

Что ещё нельзя делать в этот праздник? На какие приметы стоит обратить внимание?

Традиции и запреты 27 сентября

На Воздвижение необходимо сходить в церковь и помолиться. Господа нужно поблагодарить за урожай и попросить у него защиты в холодное время года. Некоторые наши предки проводили заговоры на здоровье, раскладывая на подоконниках жёлуди, шишки и сушёные ягоды рябины.

Чтобы защитить дома от болезней, наши пращуры рисовали на дверях кресты.

Праздник связывали с завершением бабьего лета. Считалось, что после Воздвижения не бывает тёплых дней, а, значит, важно убрать все припасы с улицы в помещения.

Традиционно с 27 сентября хозяйки рубят и квасят капусту. Если съесть на Воздвижение капусту, то здоровье не покинет человека всю зиму.

Также можно приготовить пироги с капустой. Они приносят в дом удачу.

Народные приметы 27 сентября

Если на Воздвижение холодно, то и земля будет холодной;

Если дует холодный северный ветер, то следующее лето будет тёплым;

Если на праздник ударили морозы, то зима будет ранняя и снежная;