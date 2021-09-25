Народные приметы 26 сентября: что нельзя и что нужно делать в Корнилов день

26 сентября православные вспоминают Корнилия – первого язычника, который принял христианство. В народе этом день называют Корниловым или Корнилием. Считалось, что если не убрать до 26 сентября корнеплоды с грядок, можно навлечь на себя большие беды – голод и безденежье.

Что нельзя и что нужно делать в Корнилов день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 26 сентября

Сегодня нельзя убираться дома. Наши предки верили, что можно спугнуть удачу.

Нельзя устраивать шумные посиделки. Если нарушить этот запрет, придётся горько плакать.

Не рекомендуется рассказывать друзьям и знакомым о своих планах. Скорее всего, они не сбудутся.

26 сентября могут присниться покойные родственники. Обязательно после таких снов помолитесь за них.

Народные приметы 26 сентября

Если в этот день жаркая и солнечная погода, очень будет затяжная;

Вороны начали каркать недалеко от дома – к плохим новостям;