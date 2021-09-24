Народные приметы 25 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Артамона-змеевика

В народном календаре 25 сентября – день Артамона-змеевика. Наши предки верили: животная жизнь с этого дня замирает, в свои лесные норы из полей возвращаются змеи. Поэтому ходить в лес строго запрещено.

Что ещё нельзя делать в этот день? Какие приметы существуют для 25 сентября?

Традиции и запреты 25 сентября

Если вдруг вам необходимо пойти в лес вопреки запрету, необходимо взять с собой хлопковый платок. Он – оберег от змей и других лесных существ.

Сегодня ни в коем случае нельзя ругаться. Недобрые слова могут стать причиной затяжных конфликтов.

Существует запрет на уборку в доме. Чтобы не навлечь на жилище порчу, лучше не выносить из неё мусор.

Народные приметы 25 сентября

Если сегодня холодно, то следующая неделя будет пасмурной и дождливой;

Сколько птиц пролетела над крышей дома, столько и будет добрых новостей;