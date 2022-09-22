Народные приметы 24 сентября: что нельзя и что нужно делать на Федору осеннюю

Календарь праздников говорит о том, что 24 сентября – день Федоры осенней. Наши предки обратили внимание, что с этого дня начинаются холода и сырость, дуют сильные ветра, дожди размывают дороги. Люди начинали готовить свои дома к зиме, утепляли хлева, на зиму убирали улья с пчёлами и прятали все заготовки.

Какой церковный праздник сегодня? 24 сентября православный праздник — день памяти преподобной Феодоры. Феодора Александрийская и её муж жили в Александрии. В их семье царили любовь и согласие, и это было ненавистно врагу спасения. Побуждаемый дьяволом, один богатый человек прельстился красотой молодой Феодоры и начал всеми способами склонять ее к прелюбодеянию, но долгое время не имел успеха. Тогда он подкупил женщину-сводницу, которая ввела в заблуждение доверчивую Феодору, сказав, что грех, совершаемый ночью, Бог не вменяет в вину. Феодора изменила своему мужу, но вскоре опомнилась и, осознав гнусность падения, возненавидела себя, нещадно била себя по лицу и рвала на голове волосы. Совесть не давала ей покоя, и Феодора отправилась к знакомой игумении и рассказала о совершенном преступлении. Игумения, видя отчаяние молодой женщины, возбудила в ней веру в Божественное прощение и напомнила евангельскую притчу о грешнице, омывшей слезами ноги Христа и получившей от Него прощение своих грехов. В надежде на милосердие Божие Феодора сказала:

— Верую Богу моему и отныне не буду совершать такого греха, а содеянный постараюсь загладить.

В ту же минуту преподобная Феодора решила уйти в монастырь, чтобы очиститься в подвиге и молитве.

Что нельзя и что нужно делать на Феодору осеннюю? К каким приметам стоит сегодня прислушаться, чтобы не навлечь на себя беду?

Традиции и запреты 24 сентября

На Федору принято варить и пить пиво. Хмельной напиток разливают по глиняным чашам, нагревают на огне. Пивом необходимо угостить друзей и родственников, чтобы в доме воцарил достаток.

24 сентября принято помогать священнослужителям продуктами. Речь идёт об овощах, фруктах, мёде и хлебе нового урожая.

Сегодня запрещается мыть голову. Считается, что можно смыть удачу. Не стоит также покупать новые вещи – они быстро придут в негодность.

Нельзя начинать новые дела, если не закончили старые. Пустословие и безделье в на Федору приравнивается к греху.

Есть особенный обряд для молодой семьи. На Федору осеннюю новобрачным необходимо съесть капустные щи, чтобы семейная жизнь была счастливой и долгой.

Народные приметы 24 сентября

Если светит солнце, будет зима холодной;

Если собрал на Федору калину, тебя ждёт удача;

Каркают вороны над трубой – к сильным холодам.

Именины 24 сентября отмечают Карп, Виктор, Николай, Роман, Дмитрий, Сергей, Лев, Евдокия, Ия, Герман.

Сон с 23 на 24 сентября часто отражает проблемы, существующие в реальной жизни, а также страхи с ними связанные. Они могут показывать образы, как-то связанные с эмоциями и состоянием. Длительные, затянутые сюжеты, образы водной стихии (реки, море и прочее) предвещают погружение в повседневные проблемы.