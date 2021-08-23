Народные приметы 24 августа: что нельзя и что нужно делать в Евпатьев день

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24 августа в народном календаре отмечен как Евпатьев день. Такое название связано с днём памяти архидиакона Евпла, который в древности пострадал за Христа. Наши предки связывали эту дату со славными подвигами богатыря Евпатия Коловрата, рассказы о которых передаются из уст в уста до сих пор.

Двадцать четвёртый день августа как никакой другой богат на обряды и запреты. К каким из них обязательно стоит прислушаться? Какие приметы предскажут погоду и судьбу?

Запреты и традиции Евпатьева дня

Традиционно 24 августа проводили стрижку овец. Состриженная шерсть считалась полезной, её хранили в сундуках, чтобы в дом пришли достаток и мир. А ещё из шести изготавливали талисманы, которые в холодное время могли уберечь от болезни и голода.

Ночью на Евпатия, по народным поверьям, на кладбищах появляются огоньки, слышны пения и свисты. Это души умерших приходят из потустороннего мира, чтобы встретиться со своими родными. Поэтому выходить ночью на улицу крайне опасно: в лучшем случае можно сильно испугаться, в худшем – чья-то душа прицепится к вам и утащит в загробный мир.

Существует также поверье, что в самый разгар гуляний мертвецов из болота выходит белая лошадь и ищет своего убитого хозяина-богатыря. Она обходит могилы, падает к земле и оплакивает погибших воинов.

Кстати, с водоёмами связывали ещё один запрет. Не стоит на Евпатия ходить на рыбалку, потому что весь водный мир служит в этот день восставшим из небытия душам. Рыбалка сегодня точно не задастся, а вот водяной нарушенному запрету явно не обрадуется и нашлёт на человека болезни.

Единственное, что можно сделать на водоёме – это набрать немного воды, прочесть дома над ней молитвы и поставить рядом с ёмкостью свечку. Заговорённая вода якобы помогает бороться с дурными мыслями и плохими снами.

Для 24 августа есть запрет на употребление спиртных напитков. Считается, что потусторонние силы могут сильно наказать за пьянство.

24 августа можно сходить в лес за целебными травами. Они уже набрались солнечного света и готовятся к осени, поэтому обладают особой магической силой.

Народные приметы 24 августа

Если небо во время восхода красное – готовься к плохой погоде;

Если во время восхода льёт дождь – ненастье задержится на неделю;

Туман на поверхности озера предвещает скорое потепление;

Кроты активно роют норы и делают большие запасы – к суровой и снежной зиме;

Если мало в лесу грибов, значит, будет зима снежная;