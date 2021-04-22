Народные приметы 24 апреля: что нельзя и что можно делать в день Антипа Водогона

24 апреля – день Антипа Водогона. Наши предки заметили, что часто этот день был ясным и солнечным. Именно сегодня провожают апрель, гуляют и дышат свежим воздухом.
Верили в этот день наши предки в различные приметы. Самое интересное, что зачастую они сбывались!
Что можно и что нельзя делать в день Антипа Водогона
Нельзя в день Антипа Водогона колоть дрова. В противном случае лесные духи подговорят хищников разорять хозяйства. Лучше не брать грех на душу, и отложить это занятие на потом.
Не стоит в этот день заниматься рукоделием – взять, шить и вышивать. Считается, что созданное руками в этот день будет недолговечным. Оно может порваться, распуститься и испортиться.
На Антипа Водогона не мойте окон. В противном случае в дом заглянут тёмные силы. А вот подметать и мыть полы в этот день можно. Чистота принесёт в жилище благополучие и счастье.
Согласно поверьям, нельзя 24 апреля заниматься садово-огородными работами. Всё, что удастся посадить, не приживётся.
Беременным женщинам в этот день запрещается считать деньги. Это может привести к тому, что финансовое положение семьи резко пошатнётся.
Из колодца и из-под крана в этот день лучше не пить воду. Можно подхватить неприятную болезнь.
Запрещается в этот день пить воду из-под крана, в противном случае вы можете заболеть, а эта
Народные приметы 24 апреля
- Не разлились воды, значит, плохим быть лету;
- Если верба сильно цветёт, жди тепла;
- Если дождь пошёл, жди урожай грибов;
- Морозы в ночь ударили – будет очень хороший урожай груздей.
- Утром небо румяное, или слегка красноватое – будет дождлтво.
- Небольшие тучи начинают разрастаться вширь – жди дождя с юга, а если между собой соединяются – будет сильный ливень.
- Если ива распушилась, значит, зима точно не воротится.
- Если в реке рыба начала плескаться – нужно срочно отправляться на рыбалку, будет хороший улов.
- Солнечные лучи светят очень ярко – к будущему дождю.
- Если чувствуются нотки зимы в этот день, холода отступят и больше не придут весной.