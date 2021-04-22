Народные приметы 24 апреля: что нельзя и что можно делать в день Антипа Водогона

- Advertisement -

24 апреля – день Антипа Водогона. Наши предки заметили, что часто этот день был ясным и солнечным. Именно сегодня провожают апрель, гуляют и дышат свежим воздухом.

Верили в этот день наши предки в различные приметы. Самое интересное, что зачастую они сбывались!

Что можно и что нельзя делать в день Антипа Водогона

Нельзя в день Антипа Водогона колоть дрова. В противном случае лесные духи подговорят хищников разорять хозяйства. Лучше не брать грех на душу, и отложить это занятие на потом.

Не стоит в этот день заниматься рукоделием – взять, шить и вышивать. Считается, что созданное руками в этот день будет недолговечным. Оно может порваться, распуститься и испортиться.

На Антипа Водогона не мойте окон. В противном случае в дом заглянут тёмные силы. А вот подметать и мыть полы в этот день можно. Чистота принесёт в жилище благополучие и счастье.

Согласно поверьям, нельзя 24 апреля заниматься садово-огородными работами. Всё, что удастся посадить, не приживётся.

Беременным женщинам в этот день запрещается считать деньги. Это может привести к тому, что финансовое положение семьи резко пошатнётся.

Из колодца и из-под крана в этот день лучше не пить воду. Можно подхватить неприятную болезнь.

Запрещается в этот день пить воду из-под крана, в противном случае вы можете заболеть, а эта

Народные приметы 24 апреля

Не разлились воды, значит, плохим быть лету;

Если верба сильно цветёт, жди тепла;

Если дождь пошёл, жди урожай грибов;

Морозы в ночь ударили – будет очень хороший урожай груздей.

Утром небо румяное, или слегка красноватое – будет дождлтво.

Небольшие тучи начинают разрастаться вширь – жди дождя с юга, а если между собой соединяются – будет сильный ливень.

Если ива распушилась, значит, зима точно не воротится.

Если в реке рыба начала плескаться – нужно срочно отправляться на рыбалку, будет хороший улов.

Солнечные лучи светят очень ярко – к будущему дождю.