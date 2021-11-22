Народные приметы 23 ноября: что нельзя и нужно делать в день Родиона Ледолома

23 ноября православная церковь вспоминает шесть апостолов от семидесяти: Ераста, Олимпа, Иродиона, Сосипатра, Тертия и Куарта. Праздник нашёл отражение и в народном календаре. Сегодняшний день зовётся Родионом Ледоломом.

Существовало поверье, что 23 ноября ни в коем случае нельзя выходить на лёд: может случиться большая трагедия. И хотя иногда к этой дате ледяная корка устанавливается на водоёмах, плотной она может показаться только на первый взгляд.

Что ещё нельзя и что нудно делать на Родиона Ледолома? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 23 ноября

На Родиона Ледолома наши предки никогда не ходили в баню. Считалось, что в этот день в парной может буйствовать тёмная сила, которая «запарит» до полусмерти и отберёт все жизненные силы. 23 ноября в бане ставили святую воду, иконы, чтобы защитить её от злых духов.

Из домах лишний раз тоже запрещается выходить. Пороги необходимо укрыть еловыми ветвями, а на дверях начертить кресты. Считалось, что это позволяет уберечь жилище от сглаза. Если человеку всё же пришлось выйти на улицу, нужно низко поклониться земле.

Пускать чужаков в дом 23 ноября тоже не стоит. Под видом странников и нуждающихся могут предстать бесы.

Народные приметы 23 ноября

Если 23 ноября появился иней, быть в ближайшее время сильному морозу;

Сильный ветер дует — к метели и похолоданию;

Если в поле раскричались вороны, быть потеплению;

Именины 23 ноября

Рождённые 23 ноября — люди, которые способны променять стабильность и спокойствие на яркие впечатление и эмоции. Их стихия — исследования, наука, путешествия.

Именины 23 ноября отмечают:

Александр

Алексей

Борис

Георгий

Денис

Иван

Егор

Пётр

Анна