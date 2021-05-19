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Народные приметы 20 мая: что нельзя и что можно делать в день Купальницы

7info7
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20 мая – день Купальницы. Именно такое название эта дата носила в календаре наших предков. Много обрядов, связанных с купанием, проводили в этот день. И, кстати, участвовали в них не только люди, но и животные. Хотя и запретов, связанных с купанием, существовало довольно-таки много. Например, нельзя мыть кобыл и жеребцов колодезной водой. Их необходимо провести по речной воде, согретой лучами солнца, и искупать. Этой же водой поили животных.

О самых интересных поверьях дня Купальницы мы и хотим рассказать вам. Что нельзя и что можно делать 20 мая? К каким приметам стоит прислушаться?

Что можно и что нельзя делать 20 мая?

Ранним утром в этот день запрещается умываться. Лучше отложить эту процедуру на полдень. Кстати, для умывания стоит взять воду, выставленную с утра на улицу. Считалось, что за несколько часов она впитывает в себя магию солнечных лучей, которые приносят человеку здоровье и хорошее настроение.

В этот день чужим людям нельзя доверять купание детей до года. Лучше, чтобы эту процедуру проводила только мать. И то без лишних взглядов. Иначе на ребёнка тёмные силы могут наслать порчу. Он станет непослушным, капризным, будет плохо расти и мало есть.

20 мая нельзя гадать на игральных картах. Предсказания принесут печаль и разочарования. А ещё они могут стать причиной не самых приятных поворотов судьбы и перемен к худшему.

Свои семена на Купальницу лучше не сажать. Обменяйтесь ими с соседом, тогда урожай будет хороший.

Народные приметы 20 мая

  • Радуга в небе появилась вечером – быть на следующей неделе хорошей погоде;
  • Ночью по воде низко туманы плывут – тоже к хорошей погоде;
  • Цветки акации выделяют сок и привлекают к пчёл? Быть солнцу ярким, а мёду сладким;
  • Дождливый день — к долгому сентябрьскому теплу;
  • Молодая луна на небосводе — время высаживать овощные культуры;
  • Капли дождя, которые упали в воду, дают пену — к большому ненастью.

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