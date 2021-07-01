Народные приметы 2 июля: что нельзя делать в день Зосимы-Пчельника

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2 июля – день памяти раннехристианского святого Зосимы Аполлониадского. Наши предки связывали эту дату с медоносными насекомыми, к которым сегодня относились с особым уважением. Например, сегодня нельзя есть много мёда и вести подсчёт пчёл в хозяйстве. Всё это могло навлечь на человека беду.

Что нельзя делать в день Зосимы-Пчельника? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать на Зосиму-Пчельника?

2 июля не давайте и не набирайте долги. Так можно навлечь на себя большие финансовые проблемы. Постарайтесь также до этого дня вернуть деньги, взятые взаймы.

Чтобы год порадовал хорошим урожаем, проведите этот день в хорошем настроении. Старайтесь не работать в огороде и в поле, лучше навестите близких людей.

На Зосиму-Пчельника нельзя есть еду животного происхождения. Откажитесь от мяса, курицы и молока. Стоит избегать даже рыбу. Отдайте предпочтение фруктам и овощам. Можно съесть немного мёда.

Не рвите полевые цветы. Это сулит плохой урожай.

На удачу наши предки закапывали в этот день горшочек с мёдом под дубом. Этот ритуал сулил семье достаток и богатство.

Народные приметы 2 июля

Пчёлы больно жалят к сильной засухе;

Пчёлы возвращаются в улей и не вылетают – к сильному дождю;

Если разорить осиное гнездо – быть большим бедам;

Убить пчелу — к большой неудаче.