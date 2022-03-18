Народные приметы 19 марта: что нельзя и нужно делать в Константинов день (Константиновы круги)

19 марта православные христиане вспоминают святых равноапостольных Константина и его мать Елену. Семья прославилась своей благочестивой жизнью, добрыми делами и крепостью веры. Согласно преданию, именно царица Елена и её сын Константин нашли крест, на котором был распят Иисус Христос.

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В народном календаре 19 марта — Константинов день. Ещё одно название праздника — Константиновы круги. В этот день было принято топить в колодце снег. Также колодезной водой стоит умыться.

Что нельзя и нужно делать 19 марта? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 19 марта

Сегодня с особым почтением стоит относиться к воде. Наши предки традиционно освящали на Константинов день колодцы, а затем шли в баню. Считалось, что этот ритуал привлекает в жизнь счастье и богатство.

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В Константинов дней традиционно поминают умерших. Чтобы задобрить духи предков, в колодец нужно бросить хлебные крошки.

Сегодня ни в коем случае нельзя ругаться и сплетничать. В противном случае можно нарваться на большие неприятности.

Народные приметы 19 марта

Если на Константинов день хорошая погода, жди сухую весну и засушливое лето;

На реках тонет лёд — к неурожаю;

Если утром ударил мороз, то ещё 40 дней будут холода.

Именины 19 марта отмечают Аркадий, Константин, Елена, Максим, Фёдор.

Рождённые 19 марта — любознательные, энергичные, целеустремленные и яркие личности. В их характере одновременно сочетаются мечтательность, романтичность, практичность и деятельность.

Сны в ночь на 19 марта показывают путь к вашим целям и желаниям. Этот сон покажет, как лучше действовать для достижения цели.