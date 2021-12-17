Народные приметы 18 декабря: что нельзя и нужно делать в Саввин день

18 декабря в православном календаре — день памяти Саввы Освященского. Святой Савва при жизни был чудотворцем и целителем. Молятся для получения исцеления — душевного и телесного.

В народе этот день называют Саввиным. Считается, что 18 декабря ни в коем случае нельзя работать. Иначе всё в жизни пойдёт наперекосяк.

Что ещё нельзя делать, а что нужно, чтобы привлечь к себе удачу и счастье? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 18 декабря

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Сегодня нельзя ходить в гости и приглашать кого-то в свой дом. День лучше провести дома в кругу родных и близких.

Ещё один запрет связан с женскими работами (вязанием, шитьём). В противном случае можно навлечь на себя большие беды.

Несмотря на то что продолжается Рождественский пост, на Саввин день принято накрывать праздничные столы. Но приоритет всё-таки стоит отдать пище постной.

К важной работе сегодня не стоит приступать. Иначе результат её вас не порадует.

Девушки сегодня до восхода солнца принимаются за просеивание муки. Этот обряд, якобы, может привлечь в жизни жениха.

Беременным 18 декабря запрещается мыть голову. Иначе ребёнок родится с плохой памятью.

Народные приметы 18 декабря

Если на улице на Савву большой мороз, в ближайшее время ждите оттепель;

Заметили много снегирей на снегу? К богатому урожаю ягод летом;

Если снег на окнах домов тает, стоит ждать сильного и резкого потепления;

Ясное небо ночью сулит морозы;