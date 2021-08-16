Народные приметы 17 августа: что нельзя и что нужно делать в Авдотьин день

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Авдотьин день – такое название в народном календаре носит дата 17 августа. Еë также называют Авдотья-малиновка. Считалось, что сегодня особыми целебными свойствами наделены листья малиновых кустов. С ними с ними связана интересная традиция.

Что нельзя и что можно делать в Авдотьин день? Какие приметы предскажут погоду и судьбу?

Традиции и запреты 17 августа

Юные девушки на Авдотью собирали малиновые листья, делали из них отвар и умывались им. Считалось, что это помогает избавиться от кожных хворей и сохранить привлекательность надолго.

Если на Авдотьин день светит солнце, значит, нужно отправляться в леса за ягодами. Напитанные солнечным светом ягоды являются целебными. Если заготовить их на зиму, они помогут бороться с простудой.

Ещё одно название для дня 17 августа – Авдотья-огуречница. Считалось, что именно сегодня перестают расти огурцы. Ими обязательно стоит полакомиться напоследок – это сулит удачу.

А ещё существует запрет на хранение сена после 17 августа на улице. Ночные холода и туман могли привести к его гниению.

Народные приметы 17 августа

Какая погода на Авдотью – такую ждите и в октябре;

Если 17 августа душно и влажно, быть затяжным дождя;

Авдотья Малиновка сулит семь дождей;

Если много малины в лесах в этот день, быть хорошему урожаю зерновых;