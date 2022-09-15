Четверг, 15 сентября, 2022
7info7

Народные приметы 16 сентября: что нельзя и что нужно делать в Домнин день

На главнуюНовости мира

В народном календаре 16 сентября – Домнин день. В эту дату наши предки старались завершить уборку в домах, сараях, в подсобных помещениях и на огородах. В доме особое внимание уделялось сеням, ведь считалось, это именно там в пыли и паутине по углам живëт нечисть.

Какие запреты существуют для Домниного дня? Какие традиции важно знать? К каким приметам в этот день необходимо прислушаться?

Традиции и запреты 16 сентября

Если сжечь сегодня ненужный хлам, совсем скоро в вашу жизнь придут достаток и благополучие. Ненужные, но хорошие по качеству вещи выкидывать и сжигать не спешите. Отдайте их нуждающимся.

В Домнин день нельзя оставлять на столе объедки и крошки. Ими могут полакомиться злые духи, и тогда из дома уйдут счастье и мир.

Молодым девушках без надобности не стоит смотреть в зеркало 16 сентября. Иначе могут начаться проблемы с кожей.

Если с вами во сне говорили ваши покойные родственники, обязательно вспомните их слова. Скорее всего, в них будут важные наставления.

Собранные сегодня в лесу ветви рябины защитят дом от сглаза.

Народные приметы 16 сентября

  • Гром гремит – к тëплой зиме;
  • Много грибов в лесу – много будет снега в декабре;
  • Если начинаются заморозки, значит, будущая весна огорчит холодами;
  • На трубой каркает ворона – начнётся затяжное ненастье;
  • В полях сильных ветер предвещает хороший урожай гречихи, пшеницы и ячменя в следующем году.
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7