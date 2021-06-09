Народные приметы 10 июня: что нельзя и что можно делать в день Никиты Гусятника

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10 июня в народном календаре отмечен как день Никиты Гусятника. В древности славяне с особым почтением в этот праздник относились к домашней птице. Считалось, что если обидеть или плохо накормить кур, уток, индюшек или гусей, вскоре они погибнут.

С приходом православия на Русь в этот день наши предки ходили в храмы, где молились о здоровье птицы. А ещё 10 июня устраивали для уток и гусей пир. Их выводили на самую зелёную и сочную полянку и давали вдоволь насладиться травой.

Что нельзя и что можно делать в день Никиты Гусятника

10 июня мужчины не выходили работать в поле. Если ослушаться этого завета, можно лишиться мужской силы на всю оставшуюся жизнь. Причиной этому становились духи, предстающие в женских образах. В народе их называли Полудницами. Полудницы обладали привлекательными фигурами и неземной красотой. Они приковывали к себе взгляды мужчин, одурманивали, а затем отбирали мужскую силу. Считалось, что с самого утра они бродили по полям на Никиту Гусятника в поисках жертв.

Ни в коем случае не открывайте настежь окна и двери в полдень. В дом в это время могли попасть нечистые силы. По ночам они тревожат сны его обитателей, днём – бьют посуду и ссорят домочадцев.

Если у девушки нет пары, в день Никиты Гусятника ей нельзя в полдень выходить на улицу. В это время её тело могло стать сосудом для злого духа. Проникнув в душу молодой красавицы, они давали ей огромную привлекательность. И забирали все шансы на счастливую семейную жизнь. До конца своих дней девушка, получившая дьявольскую отметку, могла скитаться, но так и не найти спутника.

10 июня не стоит сквернословить. Также нельзя ругать детей. Негатив может привести к разрушению семьи.

На Никиту Гусятника не стоит собирать дома гостей. Посторонние, проникнув в жилище, могли унести с собой удачу и богатство.

Народные приметы 10 июня 2021 год

Если дождь идёт на Никиту Гусятника большими каплями, надолго непогода задержится;

Если не летают в этот день навозные жуки, быть погоде сырой;

Если выползли ящерицы греться на солнце, погоде быть ветреной;

Гуси чистят перья к затяжному дождю;

Муравьи кишат у муравейника к хорошей погоде;

Над лесом посинел воздух – быть теплу;

Роса на колосьях появилась с утра к хорошему урожаю зерновых.

Народные поверья и обряды 10 июня

10 июня утятам и гусятам давали специальное угощение. Для них варили пшеничную кашу на святой воде. В неё добавляли варёные куриные яйца. Если накормить птицу этой кашей, у неё целый год будет отличное здоровье. И уже к Рождеству птица могла достигнуть достойного веса.