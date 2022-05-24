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Вторник, 24 мая, 2022

Наряд Росгвардии задержал подозреваемого в краже могильных оград

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7info
7info

Наряд Росгвардии задержал подозреваемого в краже могильных оград

В Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже могильных оград с Сасовского городского кладбища. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Наряд Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Сасове, заметил мужчину, несущего по улице три металлические дверцы, похожие на детали могильных оградок. Подозрительного гражданина остановили, чтобы установить личность. Во время проверки выяснилось, что он украл дверцы с городского кладбища.

Местного жителя 1983 года рождения передали полиции.

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