Наряд Росгвардии задержал подозреваемого в краже могильных оград

В Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже могильных оград с Сасовского городского кладбища. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Наряд Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Сасове, заметил мужчину, несущего по улице три металлические дверцы, похожие на детали могильных оградок. Подозрительного гражданина остановили, чтобы установить личность. Во время проверки выяснилось, что он украл дверцы с городского кладбища.

Местного жителя 1983 года рождения передали полиции.