Нанесён ракетный удар по аэродрому Лиманское: что известно

Ночью высокоточным оружием нанесены удары по аэродрому Лиманское в Одесской области, который находится в западной части Украины рядом с Приднестровьем. Об этом сообщает телеграм-канал Бориса Рожина Colonelcassad.
По информации источника, цель удара — объекты на аэродроме, а также хранящиеся в ангарах.
Кроме того, место находится близко к железной дороге, в том числе к путям из Молдовы. Через эту страну в Украину поступает топливо, запчасти и оборудование, в том числе для сборки БПЛА.
Подобные цеха были на аэродроме в Арцизе, Белгород-Днестровском и Лиманском.