Нанесён ракетный удар по аэродрому Лиманское: что известно

Ночью высокоточным оружием нанесены удары по аэродрому Лиманское в Одесской области, который находится в западной части Украины рядом с Приднестровьем. Об этом сообщает телеграм-канал Бориса Рожина Colonelcassad.

По информации источника, цель удара — объекты на аэродроме, а также хранящиеся в ангарах.

— Лиманское является одной из основных площадок подскока для украинских беспилотников, которые враг запускает в направлении Крымского полуострова. Там же производится сборка БПЛА. Удалённость от Одессы, которая часто подвергается ударам ВС РФ, и удобная взлётная полоса сделали объект максимально подходящим для этих целей. Не менее трети всех выпущенных БПЛА взлетели с Лиманского, — говорится в сообщении.

Кроме того, место находится близко к железной дороге, в том числе к путям из Молдовы. Через эту страну в Украину поступает топливо, запчасти и оборудование, в том числе для сборки БПЛА.

Подобные цеха были на аэродроме в Арцизе, Белгород-Днестровском и Лиманском.