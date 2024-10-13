Воскресенье, 13 октября, 2024
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Нанесён ракетный удар по аэродрому Лиманское: что известно

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Алексей Самохин
Иллюстрация: t.me/boris_rozhin/

Ночью высокоточным оружием нанесены удары по аэродрому Лиманское в Одесской области, который находится в западной части Украины рядом с Приднестровьем. Об этом сообщает телеграм-канал Бориса Рожина Colonelcassad.

По информации источника, цель удара — объекты на аэродроме, а также хранящиеся в ангарах. 

— Лиманское является одной из основных площадок подскока для украинских беспилотников, которые враг запускает в направлении Крымского полуострова. Там же производится сборка БПЛА. Удалённость от Одессы, которая часто подвергается ударам ВС РФ, и удобная взлётная полоса сделали объект максимально подходящим для этих целей. Не менее трети всех выпущенных БПЛА взлетели с Лиманского, — говорится в сообщении. 

Кроме того, место находится близко к железной дороге, в том числе к путям из Молдовы. Через эту страну в Украину поступает топливо, запчасти и оборудование, в том числе для сборки БПЛА. 

Подобные цеха были на аэродроме в Арцизе, Белгород-Днестровском и Лиманском.

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