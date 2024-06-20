Налоговая реформа обеспечит новые механизмы защиты семей с детьми

Об этом заявил Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.



Госдума РФ в первом чтении рассмотрела пакет законопроектов о совершенствовании налогового законодательства, представленный Правительством РФ. «Вводится прогрессивная шкала налогообложения граждан, что обеспечит новые механизмы защиты семей с детьми и развития экономики», – сказал Андрей Макаров.

Парламентарий привел в пример поддержку семей с двумя и более детьми. На эти цели потребуется 100 миллиардов рублей из федерального бюджета.

«Все вопросы внесены в единый бюджетный пакет. Законопроекты готовились вместе с бизнес-сообществом, с регионами и муниципалитетами, с экспертами. Было очень важно, чтобы мнение каждого было услышано. И поэтому предварительно было проведено максимально публичное обсуждение, которое, по сути, завершилось здесь большими парламентскими слушаниями», – отметил Андрей Макаров.

Глава бюджетного Комитета Госдумы РФ напомнил, что по итогам обсуждения выработаны четыре принципа, которые легли в основу Правительственных законопроектов.

«В первую очередь, это сбалансированность. Надо точно посчитать наши расходы, надо точно посчитать наши доходы. Другие два принципа, которые были сформулированы на парламентских слушаниях – это стабильность и предсказуемость налогового законодательства. Четвертый принцип обозначен как поручение нашего Президента В.В. Путина – сделать налоговую систему, более справедливой», – подчеркнул Андрей Макаров.