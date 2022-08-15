Найденные в Шацком районе зубы птиходуса передали в Государственный Дарвиновский музей

Образцы зубов древней акулы, извлечённых из карьера в селе Малый Пролом во время июльской экспедиции, передал музею рязанский учёный Сергей Солонин. Об этом пишет издательство «Пресса».

Ископаемые остатки вымерших акул с плоскими зубами – редкая и ценная находка. За время исследований в шацком карьере нашли сотни зубов этой акулы. Сотрудники Дарвиновского музея помогали рязанским учёным Сергею Солонину и Алексею Водорезову в изучении необычных древних рыб. Четыре зуба исследователи из Рязани передали московским коллегам в благодарность за сотрудничество.

Сергей Солонин: «В Дарвиновском музее сказали, что ждут дальнейшего сотрудничества в палеонтологических исследованиях не только в Рязанской области, но в других регионах России. В 2021 году мы передавали сюда зуб птерозавра, который также нашли в Малом Проломе. Это была первая находка летающих ящеров на территории Рязанской области. Сотрудники отметили, что рады пополнению коллекции из шацкого карьера».

Остатки акул рода птиходус – главное богатство шацкого карьера, – отметил Сергей Солонин. Идентифицировали восемь видов этой рыбы, что редкость для России и Европы.

В карьере есть ранние и последние виды птиходусов, на которых история загадочной акулы завершилась. Так что можно проследить эволюционное развитие птиходусов от зарождения от полного вымирания.