Найден возможный виновник смертельного ДТП в Путятинском районе

Найден водитель, ставший виновником смертельного ДТП в Путятинском районе. Им оказался мужчина, управляющий грузовиком Mercedes-Benz. Подробности сообщает издательство «Пресса».

Найти водителя удалось с помощью записи видеорегистратора. По предварительной информации, 32-летний гражданин Кыргызстана начал совершать обгон и зацепил бампером водительскую дверь ВАЗ 21074. Легковушку от удара занесло в отбойник, а потом машина столкнулось с грузовиком Scania.

Мужчина на Mercedes-Benz скрылся с места аварии, но его удалось найти и задержать. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в результате аварии погибли два человека. Еще один пассажир ВАЗ 21074 находится в больнице.