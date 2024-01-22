Понедельник, 22 января, 2024
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Найден возможный виновник смертельного ДТП в Путятинском районе

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Найден водитель, ставший виновником смертельного ДТП в Путятинском районе. Им оказался мужчина, управляющий грузовиком Mercedes-Benz. Подробности сообщает издательство «Пресса».

Найти водителя удалось с помощью записи видеорегистратора. По предварительной информации, 32-летний гражданин Кыргызстана начал совершать обгон и зацепил бампером водительскую дверь ВАЗ 21074. Легковушку от удара занесло в отбойник, а потом машина столкнулось с грузовиком Scania.

Мужчина на Mercedes-Benz скрылся с места аварии, но его удалось найти и задержать. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в результате аварии погибли два человека. Еще один пассажир ВАЗ 21074 находится в больнице.

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