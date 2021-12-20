Найден мёртвым депутат, выложивший из убитых птиц слово «Чукотка»

Депутат городской Думы Магадана Александр Крамаренко найден мёртвым в своём кабинете 19 декабря. Об этом сообщает Лайф.

Основная версия следствия — самоубийство. По данным СМИ, на камерах наблюдения видно, что в офис Крамаренко никто не заходил, не выходил оттуда.

Предсмертной записки в кабинете не нашли. По словам свидетелей, депутат в последнее время был в нормальном настроении, вёл обычный образ жизни.

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Крамаренко стал известен в России после поста в инстаграме. На охоте он выложил из убитых птиц слово «Чукотка 2021». После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело за отстрел почти 180 гусей с ущербом свыше 700 тысяч рублей.