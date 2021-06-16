Наемный рабочий жестоко расправился с пожилой парой в Челнах

- Advertisement -

Возбуждено уголовное дело в отношении наемного рабочего в Набережных Челнах, которого подозревают в жестокой расправе над пожилой парой, пишет портал Kazan First.

Инцидент произошел в частном доме на улице Тургая. По предварительной версии, пенсионеры, которым было 69 и 74 года, вызвали мужчину и женщину для работы по хозяйству.

В какой-то момент работница услышала крик пенсионерки. Во дворе она увидела, что ее напарник колотит хозяйку. Вскоре туда прибежал муж потерпевшей, которого злоумышленник тоже избил.

Выяснилось, что мужчина убивал стариков молотком и ножом. После этого 48-летний фигурант угнал автомобиль «Toyota Raw 4» погибших и попытался скрыться. Вскоре его поймали.