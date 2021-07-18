Надо ли платить налог за подарки и выигрыши?

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Пожалуй, каждому из нас доводилось получать ценные подарки или выигрывать в лотерею. Но каким бы радостным не было это событие, довольно часто за свою удачу приходится платить налог. Причем его ставка может отличаться в зависимости от обстоятельств получения приза или подарка.

В этом небольшом обзоре мы расскажем, как правильно рассчитаться с государством счастливым обладателям дополнительного дохода.

Лотерейное счастье

Начнем с того, что при любом выигрыше налогом не облагается сумма в 4000 рублей. Если вы выиграли 12 тысяч, то платить налоги будете с 8.

Ставка налога зависит не от размера выигрыша, а от его источника. Если вы вытянули счастливый билет государственной лотереи, то приз облагается обычным подоходным налогом по ставке 13%. Кстати, на лотерейном билете обязательно указывается название органа власти, под чьим патронажем проводится розыгрыш, наименование уполномоченного оператора, номер и цена самого билета. Если этих данных нет, то речь ,скорее всего, идет о каком-то частном коммерческом проекте, направленном на продвижение некоего товара или услуги.



Если вам улыбнулась удача в такой рекламной акции, то налог с выигрыша составит уже 35% В этом случае фирма или предприниматель, проводившие акцию, являются налоговыми агентами. Обычно организаторы акций сразу закладывают налоги, и вы получаете обещанный приз целиком: никто не потребует от вас отдать 35% приза деньгами. Компания отдаст вам приз и еще заплатит в бюджет.

Кроме того, 30% налог придется заплатить при выигрыше даже в обычную гослотерею для нерезидентов РФ (резидентом признается гражданин РФ, проживший на территории России больше 183 дней в году). Отметим, что налог уплатит организатор лотереи, если сумма выигрыша равна или превышает 15 тысяч рублей. Если эта сумма меньше, налог уплачивает победитель.

Постскриптум к удачной ставке

Выигрыши в букмекерских конторах также облагаются 13% налогом. Ставка не зависит от того, где выиграли: в помещении легального российского букмекера, на их сайте или на сайте нелегальной российской или зарубежной букмекерской конторы.

Если выиграли и снимали меньше 4000 рублей за год, налог вообще не платите. Если сняли от 4000 до 15 000 рублей за год, налоговая база — это все, что суммарно получили, независимо от того, сколько поставили. Если сняли от 15 000 рублей, ваши вложения учитываются. Налоговой базой считается разница между суммой снятия и депозитом.

Если говорить об азартных играх и казино, то здесь также действует ставка в 13%, которая не зависит от того, выиграли ли вы в легальном казино, в нелегальном офлайн-казино вне игорных зон, в российском или зарубежном интернет-казино. Победитель платит сам: казино не является налоговым агентом, независимо от размера выигрыша.

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Если вы выиграли такой дорогостоящий приз как автомобиль по итогам участия в соревновании или шоу нерекламного характера, заплатить нужно 13% от его стоимости. Если получили как приз в рекламной акции или телешоу — 35%. То есть, выигрывший автомобиль в «Поле чудес» должен заплатить больше трети его стоимости! То же самое и с программой «Кто хочет стать миллионером».

Рекомендуем внимательно изучать условия участия в акциях и розыгрышах. В них должно быть обозначено, что лотерея является стимулирующей и что при уплате налога должна применяться ставка в размере 35% от суммы выигрыша или стоимости материального подарка.

Вас ожидают в налоговой инспекции

Если для получения приза организаторы акции требуют ваш ИНН, и вы подписали акт приема-передачи приза, будьте уверены: данные о вашем выигрыше попадут в налоговую инспекцию. Обычно организаторы акций предупреждают хозяина приза о том, платят налог они или это предстоит сделать вам самостоятельно. Если вам надо будет платить налог самостоятельно, попросите у организатора акции акт приема-передачи приза, где будет указана его стоимость.

Отчитаться о своем выигрыше перед государством нужно через налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Для заполнения декларации вам потребуется справка 2НДФЛ, ее должен выдать организатор акции. Из этой справки вы узнаете реквизиты организатора, ставку НДФЛ (35% или 13%) и сумму налога.

Декларацию подают в налоговую инспекцию по месту жительства. Срок ее подачи — до 30 апреля следующего года. То есть, если выиграли что-то в 2021 году, декларацию подаете до 30 апреля 2022 года.

Уплатить налог нужно до 15 июля года, следующего за годом получения дара или приза. Реквизиты для уплаты налога вы можете уточнить в своей налоговой инспекции.

Оплатить налог можно по-разному: через личный кабинет на сайте ФНС, либо через сайт «Госуслуги», а также в любом отделении банка по бумажному платежному поручению, сформированному на сайте ФНС.

За неуплату НДФЛ назначат штраф – 40% от суммы налога (п. 3 ст. 122 НК РФ). Отдельно оштрафуют за непредставление деклараций по НДФЛ — 5% от не уплаченной в срок суммы за каждый полный или неполный месяц просрочки.

Подарок подарку рознь…

В финале нашего обзора поговорим о налогообложении подарков. Если подарок дарит предприятие, где вы работаете, бухгалтерия сама удержит налог из ваших доходов. Правда, есть оговорка: если размер налога на подарок не превышает 50% от заработка. Если он больше, то налог придется платить самому. Но работодатель предупредит вас об этом в налоговом уведомлении.

Ну и на десерт — приятное обстоятельство. Налог не придется платить, если дарителями стали: супруг, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.