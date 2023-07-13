Над Рязанью заметили асператусы

Астрономы сообщили о появлении над Рязанью асператусов. Соответствующий пост опубликовала группа «Rznastro. Космос. Рязань. Астрономия».

— Асператусы начинаются! — написал автор сообщения.

Справка:

Asperitas (аспе́ритас, с лат. — «шероховатость») — особенная черта некоторых облаков, представляющая собой выраженные волнистые структуры в нижней их части, что в сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и устрашающий вид. В период до включения в Международную классификацию облаков такие облака получили широкую известность под названием undulatus asperatus.