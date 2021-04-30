Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» трансформируется

- Advertisement -

В 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Структура национального проекта расширена с 4 до 6 федеральных проектов.

Под руководством Минтранса России продолжается реализация проектов «Региональная и местная дорожная сеть» (предыдущее название — «Дорожная сеть») и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». С 2021 года также стартовала реализация новых федеральных проектов «Развитие федеральной магистральной сети» и «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

Изменилась не только структура, но и география нацпроекта. С 2021 года к числу участников нацпроекта присоединился Санкт-Петербург. Таким образом, проект реализуется на территории 84 субъектов РФ.

Одним из важных направлений реализации нацпроекта остается учет мнения жителей нашей страны о качестве выполняемых работ. В паспорте проекта в текущем году появились новые показатели оценки удовлетворенности граждан качеством и доступностью дорог, качеством транспортного обслуживания, а также безопасностью дорожного движения.

Напомним, ключевая задача дорожников — создание в российских регионах качественной, надежной и доступной транспортной инфраструктуры. Информация о том, что объект отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже стала знаком качества.

Именно поэтому все этапы реализации нацпроекта контролируются с точностью до копейки потраченных бюджетных средств и до каждого сантиметра уложенного асфальта.