Начинается Рождественский пост: что нельзя есть и делать в это время?

28 ноября начинается один из главных постов у православных христиан – Рождественский. В народе его также называют Филипповым, потому что предваряет пост день памяти апостола Филиппа.

Пост длится 40 дней и завершается Рождеством Христовым. Этот период символизирует сорокадневный пост Моисея, который после молитв и воздержаний получил начертания словес Божиих на каменных скрижалях. Церковь также называет это время четыредесятницами. Считается, что оно помогает верующему человеку очиститься и подготовиться душой и телом ко встрече светлого праздника Рождества.

Что нельзя делать в Рождественский пост? Какие запреты по питанию существуют?

Что нельзя есть во время Рождественского поста

Основу рациона в эти дни должны составлять нежирные супы и овощи. Для питания отлично подходят каши – пшеничная, манная, кукурузная, перловая, гречневая и другие. Главное – готовить их на воде, без добавления сливочного масла.

Идеальная постная пища – овощи. Есть их можно как в сыром, так и в тушёном, варёном и запечённом виде.

Разрешается употребление хлеба. Предпочтение отдавайте серому ржаному. Можно добавить в рацион фрукты, мёд и орехи.

По понедельник, средам и пятницам в Рождественский пост нельзя есть рыбу. Пищу с растительным маслом в эти дни можно есть только после вечерней службы. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть пищу с маслом.

Рыбу можно по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники, если они выпадают на вторник и четверг.

Традиционно в первый день поста (28 ноября) готовят постную кутью. Ей следует угощать всех домочадцев. В Сочельник, 6 января, нельзя садиться за стол до «первой звезды». В течение дня употреблять в пищу можно только зёрна пшеницы и отварной рис с изюмом.

Что запрещается делать в Рождественский пост?

Во-первых, нужно стараться не совершать повседневные грехи. Если едим мы скромно, но продолжаем оставаться злыми, лживыми и лукавыми, смысла в держании поста нет. Пост – это не только отказ от праздной пищи, но и время воздержание от грехов, которые мы, совершая, порой не замечаем за собой в повседневной жизни. Постарайтесь не ссориться, не сплетничать, не злиться на ближних, не употреблять бранную речь.

Во-вторых, в Рождественский пост нельзя напиваться. Выпить немного вина можно в воскресные дни и большие праздники, например, на Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), в День святителя Николая Чудотворца (19 декабря), в День апостола Андрея Первозванного (13 декабря), в День памяти святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря), в престольные праздники.

В-третьих, не стоит воздерживаться от походов в храм, исповеди и причастия.

Что касается воздержания от близости в Рождественский пост, то этот вопрос стоит обсудить с супругом или супругой. Если оба партнёра держат пост и хотят ограничить себя в интимных отношениях, в этом есть особый смысл.