Начался процесс преобразования Рыбновского района в муниципальный округ

В Рыбновском районе начался процесс преобразования в Рыбновский муниципальный округ, пишет сайт ИД «Пресса».

В период с декабря 2024 года по январь 2025 года все представительные органы поддержали инициативу преобразования. За решение проголосовала районная дума.

Муниципальный округ создается в границах Рыбновского района, никаких изменений его границ не будет. Все населенные пункты Рыбновского района останутся в составе округа. Город Рыбное останется административным центром.

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Произойдет реформирование органов местного самоуправления: ликвидируются органы местного самоуправления Рыбновского муниципального района, а также органы местного самоуправления городского и сельских поселений. В округе будет единый руководитель — глава округа, который возглавит окружную администрацию. Представительным органом будет Рыбновская окружная Дума, состоящая из 20 депутатов. В населенных пунктах решать вопросы местного значения будут территориальные отделы.

Елена Минкова, глава администрации Рыбновского района:

— Объединение в муниципальный округ имеет много положительных сторон, в первую очередь, это хорошо скажется на развитии сел. Часть сельских поселений были дотационными, и их доходы не позволяли решать местные проблемы надлежащим образом и в нужном объеме. В муниципальном округе будет единый бюджет, что позволит более равномерно распределить финансовые ресурсы для развития территорий всего Рыбновского района.

Преобразование в муниципальный округ позволит исключить дублирующие функции, сократить количество муниципальных служащих и депутатов, а также расходы на содержание органов власти. Сократятся расходы на проведение муниципальных выборов.

Объединение освободит специалистов на местах от бумажной работы и у них появится больше времени для оперативного решения местных проблем. Прежний административный персонал останется на местах, но не будет исполнять несвойственные ему функции по отчетности, нормотворчеству и так далее.

Цель предстоящего объединения — не ликвидировать власть в поселениях, а усилить работу власти на местах. Кроме того, упростится процедура обращений в органы местного самоуправления. Гражданину не нужно будет выяснять районные полномочия или поселенческие.

В настоящее время начат лишь первый этап преобразования, предстоит еще много работы. В сентябре 2025 года пройдут выборы в новую окружную Думу. Требуется разработать и принять новый Устав Рыбновского муниципального округа и еще не один десяток муниципальных нормативных правовых актов. К концу 2025 года будет сформирован новый бюджет муниципального округа и с 1 января 2026 года начнется работа в новых условиях для жителей нашего района.

Наша задача — чтобы преобразование в муниципальный округ для населения нашего района прошло максимально незаметно, не создавало им проблем, а лишь привело к повышению уровня жизни.