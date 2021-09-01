Начальник Рязанского управления Росприроднадзора покинет пост

Главный человек в рязанском управлении Росприроднадзора Виктор Барабаш покидает свой пост. Об увольнении заместителя руководителя Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора по Рязанской области сообщила «Новая газета».

Барабаш возглавлял ведомство 6 лет, с 2015 года. За это время в регионе произошло несколько громких скандалов. Жители Рязани жаловались на вонь в городе, в последнее время число сообщений о неприятном запахе увеличилось.

Есть проблемы с утилизацией мусора. В соцсетях неоднократно сообщалось, что на полигоны в Рязанскую область везут отходы из Москвы.