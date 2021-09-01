15.9 C
Рязань
Среда, 1 сентября, 2021
На главнуюНовости РязаниВласть
Новости РязаниВласть

Начальник Рязанского управления Росприроднадзора покинет пост

7info
Начальник Рязанского управления Росприроднадзора покинет пост

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Главный человек в рязанском управлении Росприроднадзора Виктор Барабаш покидает свой пост. Об увольнении заместителя руководителя Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора по Рязанской области сообщила «Новая газета».

Барабаш возглавлял ведомство 6 лет, с 2015 года. За это время в регионе произошло несколько громких скандалов. Жители Рязани жаловались на вонь в городе, в последнее время число сообщений о неприятном запахе увеличилось.

Есть проблемы с утилизацией мусора. В соцсетях неоднократно сообщалось, что на полигоны в Рязанскую область везут отходы из Москвы.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]