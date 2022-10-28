Начальник ОМВД России по Железнодорожному району обратился к рязанцам с предупреждением о мошенничестве

Начальник отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани подполковник полиции Александр Пиваев:
Важно помнить, сотрудники службы безопасности банков и правоохранительных органов никогда по телефону не предлагают совершать какие-либо финансовые операции. Если у вас пытаются выяснить персональные данные, реквизиты банковских карт или назвать код, который поступил смс-сообщением – знайте, это мошенники. Со стороны злоумышленников чаще всего звучат предложения оформить онлайн кредит и перечислить деньги на якобы «безопасный» или «резервный» счет. Будьте уверены: так действуют мошенники, незамедлительно прервите разговор.
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