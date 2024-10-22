Начальник центра медэкспертизы рассказала о высоком уровне образованности и тревожности рязанских призывников

Начальник центра военно-врачебной экспертизы Александр Зубов рассказал ГТРК «Ока» об отклонениях по здоровью, которые в рамках осенней призывной кампании выявляют у новобранцев из Рязанской области.
Призывники сейчас проходят повторную медкомиссию. Она необходима в основном для того, чтобы уточнить их статус. Но бывает, что и на этом этапе медики выявляют заболевания. Самое распространённое — нарушения зрения. Вместе с тем наблюдаются и другие тенденции, сформированные гаджетами, клиповым восприятием мира, сидячим образом жизни и гиперопекой со стороны взрослых:
Вместе с тем среди новобранцев наблюдают всё больше тех, кто идёт на службу со специальностью. Также растёт количество молодых людей, мотивированных на службу в армии.