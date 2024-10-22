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Начальник центра медэкспертизы рассказала о высоком уровне образованности и тревожности рязанских призывников

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Валерия Мединская

Начальник центра военно-врачебной экспертизы Александр Зубов рассказал ГТРК «Ока» об отклонениях по здоровью, которые в рамках осенней призывной кампании выявляют у новобранцев из Рязанской области.

Призывники сейчас проходят повторную медкомиссию. Она необходима в основном для того, чтобы уточнить их статус. Но бывает, что и на этом этапе медики выявляют заболевания. Самое распространённое — нарушения зрения. Вместе с тем наблюдаются и другие тенденции, сформированные гаджетами, клиповым восприятием мира, сидячим образом жизни и гиперопекой со стороны взрослых:

— Уровень образования повысился у ребят, но вместе с этим растет так называемый инфантилизм, когда снижена ответственность за поступки, непредсказуемость в дальнейшем, некоторая тревожность, нерешительность, человеку трудно поручить тяжёлые поручения. Что касается физического развития, то превалирует ожирение. Есть ребята с недостаточностью питания, но их становится все меньше, — рассказал журналистам Зубов.

Вместе с тем среди новобранцев наблюдают всё больше тех, кто идёт на службу со специальностью. Также растёт количество молодых людей, мотивированных на службу в армии.

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