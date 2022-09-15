Начальник баскетбольного клуба «Рязань» рассказал о новом сезоне

Чемпионат Центрального федерального округа возьмет старт уже в начале октября. Оставшееся время участники турнира планируют использовать с максимальной пользой. О контурах сезона и произошедших изменениях поведал начальник команды БК «Рязань» Константин Комляков.



— Константин Валерьевич, расскажите, как будут проходить баскетбольные соревнования в Центральном федеральном округе в сезоне 2022/2023 годов.



— Буквально на днях был утвержден состав участников чемпионата Центрального федерального округа. Именно так с нынешнего сезона будут называться соревнования, и проходить они будут под эгидой Российской федерацией баскетбола. К тем, кто выступал в прошлом году, присоединятся Сборная команда Воронежской области ВГАС, белгородский «Технолог», вторая команда БК «Тамбов» и БК «Тула». К сожалению, без потерь также не обошлось: в предстоящем сезоне не выступит «Буревестник» из Ярославля, который к назначенному сроку не подтвердил своего участия. Так что борьбу за победу поведут 9 коллективов.



— Уже известно, когда стартует чемпионат?



— Да, календарь утвержден, соревнования начнутся первого октября. В этот день наша команда будет принимать на своей площадке баскетбольный клуб «Тверь», а через неделю отправимся в Липецк в гости к «Грин Хиллу». Расписание составлено с учетом того, что несколько молодежных команд параллельно будут выступать еще и в студенческой лиге. В связи с этим паузы в игровом графике также неизбежны, но будут они не столь продолжительными, как это случалось, к примеру, в прошлом сезоне. Начало игр, как и в прежние годы, запланировано на 16 часов в субботу и в 12:00 – в воскресенье. Надеюсь, уже ничто не сможет помешать нам приглашать своих преданных болельщиков на все домашние поединки.



— Система проведения соревнований изменений не претерпела?



— Нет. Как и прежде, в гладком первенстве участники проведут двухкруговой турнир, по две игры дома и на выезде. В полуфинал выходят шесть представителей «ЦФО», еще два – от дивизиона «Московская область». Но есть и значительное отличие от прошлых лет, введенное РФБ. По итогам соревнований чемпионы федеральных округов получат возможность принять участие в финальной части вместе с клубами Высшей лиги. Это необязательное условие, и в случае отказа победителя, подобное право будет предоставлено команде, занявшей второе место. В предстоящем сезоне в «вышке» выступят семь-восемь команд, даже меньше, чем у нас. Произошло так в связи с тем, что многие перешли в Суперлигу.



— На ваш взгляд, нововведения подогреют интерес к баскетбольным состязаниям?



— Несомненно. Предстоящий сезон обещает быть достаточно интересным и насыщенным. И в первую очередь это касается чемпионата ЦФО, который ни в чем не уступает Высшей лиге, где территориальный разброс очень большой, и для участия требуются серьезные финансовые затраты, в первую очередь в плане переездов. У нас же все довольно компактно и по территориальному принципу очень удобно. Добавились сильные команды, в связи с чем конкуренция за победу заметно вырастет. Да и наши прежние соперники вполне готовы бороться за ведущие позиции. И первый из них – БК «Тверь» уже далеко не тот, что год назад, и взять над ним верх будет совсем непросто даже на своем паркете. Не исключаю того, что липецкий «Грин Хилл» усилится игроками команды «МицуБаскет», которая в прошлом году выступала в Суперлиге-2. Уверен, что количество проходных матчей заметно сократится, а может их не будет совсем. Поэтому нужно вести подготовку самым тщательным образом, времени на раскачу уже нет. Задачи на сезон у нас, как и прежде, максимальные, но отстоять свой чемпионский титул будет непросто.



— Как ведет тренировочный процесс сильнейшая команда Центрального федерального округа?



— Утренние тренировки по общефизической подготовке проходят на стадионе «Спартак», где беговые и прыжковые упражнения чередуются с силовыми в тренажерном зале, а вечером собираемся во Дворце детского творчества. Этого графика будем придерживаться вплоть до 26 сентября.



— Чемпионский костяк удалось сохранить полностью?



— Да, практически все ребята, ковавшие победу в прошлом сезоне, остались в команде. Не будет лишь Николая Самойленко и Ивана Левичкина, который после окончания школы поступил в Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ). Сейчас к тренировкам также привлекаются воспитанники СШОР «Единство». Мы делаем ставку на местные кадры, поэтому планируем свести количество иногородних игроков к минимальному. Прошлый сезон наглядно показал, что нам вполне по силам добиваться высоких результатов за счет собственных ресурсов. Однако полностью отказаться от усиления со стороны пока не представляется возможным: нам нужен первый номер, поэтому сейчас ведем переговоры с потенциальными новобранцами.