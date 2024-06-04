Начались съёмки фильма проекта «Киноуроки в школах России и мира» в Рязани

3 июня в Рязанской области стартовали съемки нового фильма в рамках проекта «Киноуроки в школах России и мира». Губернатор Павел Малков вместе с творческой командой торжественно открыл работу над кинолентой.

Проект, реализуемый центром «Интелрост», является частью Международного культурно-гуманитарного проекта «О будущем» и направлен на поддержку национальных проектов «Культура» и «Образование». Основная цель инициативы — создание инновационной системы духовно-нравственного воспитания для учащихся с 1 по 11 классы. Проект включает 99 профессиональных короткометражных фильмов, каждый из которых раскрывает одно из лучших человеческих качеств, таких как доброта, честность и патриотизм.

В Рязанской области начались съемки фильма «Прогулка по вселенной», посвященного теме искренности и приуроченного к Году семьи. Съемки будут проходить в Рязани и Рыбновском районе, а премьера намечена на сентябрь. Первый съемочный день прошел в Музее-усадьбе академика И. П. Павлова, где была разбита символическая тарелка.

Губернатор Павел Малков подчеркнул значимость работы, отметив, что фильмы про 99 лучших человеческих качеств способствуют воспитанию достойных граждан. Он выразил уверенность, что фильм о многодетной семье, снятый в Рязанской области, станет важным вкладом в проект.

Режиссер и сценарист Елена Дубровская сообщила, что фильм, снимаемый в Рязанской области, является юбилейным и будет переведен на 10 языков для показа в странах БРИКС.

«Мы хотим, чтобы весь мир увидел Рязанскую область как символ России», — отметила она.

В ходе мероприятия губернатор также обсудил с директором Музея-усадьбы Натальей Загриной планы по развитию учреждения. В прошлом году была обновлена центральная часть музея, однако основные здания не ремонтировались с 1946 года. Павел Малков поручил разработать проект обновления фасада, окон и инженерных коммуникаций, а также отметил необходимость реконструкции и превращения улицы Павлова в пешеходную зону.