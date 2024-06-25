Начались съемки сериала «Три сестры» с Гузеевой, Деревянко и Александровой

Начались съёмки комедийного сериала «Три сестры» (16+), который является отсылкой к знаменитой пьесе Антона Павловича Чехова с тем же названием.

В главных ролях: Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман и Алиса Юнусова — дочь Тимати и Алены Шишковой.

Продюсерами сериала выступают Данила Шарапов, Пётр Ануров, Игорь Мишин, Максим Филатов, Илья Бурец и Тина Канделаки. Режиссёр проекта — Маруся Трубникова. Сценарий написан Екатериной Богомоловой. Креативными продюсерами стали Александр Цыпкин и Аглая Смирнова.

Сериал расскажет историю трёх сестёр — Иры, Оли и Маши, которые мечтают переехать в Москву из Нижнего Новгорода. Они надеются на помощь своей матери Татьяны, состоятельной владелицы ювелирного бизнеса. У каждой из сестёр свои планы: младшая хочет учиться в столице, средняя — перевезти свою семью, а старшая мечтает о перспективной карьере.

Однако у Татьяны свои планы на жизнь. Она возвращается из отпуска с молодым возлюбленным, который младше её на 17 лет. Татьяна больше не собирается помогать дочерям и внукам, ведь она — женщина в самом расцвете сил и красоты, которая имеет право на личное счастье.

Сериал «Три сестры» — это комедийный проект, который поднимает актуальную тему выбора между личным счастьем и обязательствами перед близкими. Он будет показан на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре KION.