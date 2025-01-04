«Началась паника»: россиянин рассказал об аварийной посадке самолета в Египте

Житель Екатеринбурга Владимир Ковалев рассказал, что творилось во время аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Шарм-эш-Шейха, пишет E1.RU .

Воздушное судно вылетело оттуда в Екатеринбург, но вскоре сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. В авиакомпании уточнили, что экипаж принял решение вернуться в аэропорт и благополучно произвел посадку.

Пассажир уточнил, что весь салон услышал звук технической неисправности со стороны левого крыла примерно через пять минут после взлета. Вскоре на борту началась паника.

«Больше всего напугали слова: «Мы совершаем аварийную посадку. Сотрудники МЧС, врачи и спортсмены, нам потребуется ваша помощь. При приземлении может быть несколько ударов», — отметил Ковалев.

В итоге он оценил приземление как «довольно мягкое», хотя некоторые люди «плакали и кричали от стресса».

Пассажиров расселили по номерам и накормили. Для отправки рейса авиакомпания подготовила резервный борт.