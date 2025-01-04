«Началась паника»: россиянин рассказал об аварийной посадке самолета в Египте

Житель Екатеринбурга Владимир Ковалев рассказал, что творилось во время аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Шарм-эш-Шейха, пишет E1.RU.
Воздушное судно вылетело оттуда в Екатеринбург, но вскоре сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. В авиакомпании уточнили, что экипаж принял решение вернуться в аэропорт и благополучно произвел посадку.
Пассажир уточнил, что весь салон услышал звук технической неисправности со стороны левого крыла примерно через пять минут после взлета. Вскоре на борту началась паника.
В итоге он оценил приземление как «довольно мягкое», хотя некоторые люди «плакали и кричали от стресса».
Пассажиров расселили по номерам и накормили. Для отправки рейса авиакомпания подготовила резервный борт.