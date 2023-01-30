На жителя Рязани завели уголовное дело за реабилитацию нацизма

На рязанца завели уголовное дело за реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, житель Рязани 1985 года рождения, находясь дома, разместил на своей личной странице в одной из социальных сетей пост, выражающий неуважение ко дню воинской славы России – Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. После этого пост стал доступен широкому кругу пользователей.

Правонарушение выявили сотрудники центра противодействия экстремизму Управления МВД России по Рязанской области. По материалам правоохранителей следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Нарушителю грозит серьёзное наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.