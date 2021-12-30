На железной дороге в Подмосковье нашли тела двух подростков, державшихся за руки

В Московской области на железнодорожных путях вблизи станции «Тарасовская» обнаружили тела двух 16-летних подростков. Юноша и девушка держались за руки, сообщает МК.

По данным издания, погибшая была родом из Ярославля, её возлюблённый — из Москвы.

В кармане девушки полицейские нашли записку, в которой она извиняется перед подругой, что не сможет приехать к ней на новогодние праздники.

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Как пишет СМИ, 29 декабря подростки сбежали из дома и сели на поезд до Сергиева Посада. Известно, что отец девушки был против отношений молодых людей.