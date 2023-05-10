Среда, 10 мая, 2023

На железнодорожных вокзалах Рязани школьники выступили с концертными номерами в рамках празднования Дня Победы

7info

10 мая на железнодорожных вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 состоялось выступление учащихся школы № 66 г. Рязани, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ребята 4-го и 8-го классов, в числе которых лауреаты и победители региональных и всероссийских конкурсов чтецов, подготовили для пассажиров литературно-музыкальную композицию «Была война, была блокада», исполнив стихи и песни, посвященные подвигу советского народа на фронте и в тылу.

После завершения праздничной программы школьникам рассказали о том, какую роль сыграли станции Рязанской области в годы войны.

Так, на станции Рязань — 2 дети увидели мемориальную доску, установленную на здании вокзала в память о ленинградцах, приехавших в Рязань из блокадного города на Неве. Только с февраля по май 1942 года здесь было принято 110 эшелонов, в которых находилось более 217 тысяч человек.

На железнодорожных вокзалах Рязани школьники выступили с концертными номерами в рамках празднования Дня Победы

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