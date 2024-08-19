Понедельник, 19 августа, 2024

На железнодорожной станции в Подмосковье ребёнок погиб от удара током

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от ededchechine на Freepik

Юго-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело по факту смертельного травмирования ребенка 2012 года рождения электрическим током. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Кубинка-1-Чапаевка» Белорусского направления Московской железной дороги, сообщает телеграм-канал Следкома.

18 августа 2024 года около 17:00 мальчик, находясь на крыше электропоезда, получил удар током. От полученных травм он скончался на месте.

На месте происшествия работала следственная группа, проводятся необходимые экспертизы и следственные действия для установления причин и обстоятельств трагедии.

Уголовное дело возбуждено по статье 263 ч.2 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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