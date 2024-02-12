На Земле ожидаются магнитные бури

В течение двух ближайших суток на Земле ожидается ухудшение геомагнитной обстановки. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

— Крупный всплеск солнечной активности, наблюдающийся на Солнце уже несколько дней, всё же, судя по всему, смог дотянуться до Земли, — пишут эксперты.

Произошедшая 9 февраля одна из крупнейших солнечных вспышек за несколько лет нашу планету не затронула, так как произошла на другой стороне солнечного диска. После этого случился крупный выброс вещества в сторону Земли.

По прогнозам астрономов, фронт солнечных выбросов подойдёт к орбите Земли ночью 13 февраля. В нашу сторону движутся два облака плазмы. Одно выброшено 10 февраля, второе — 11 числа.

Причиной выброса стали солнечные вспышки класса M, произошедшие в активной области № 3576, находящейся сейчас точно на линии Солнце-Земля. Скорость выбросов составляет около 700 км/секунду.