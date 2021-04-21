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Среда, 21 апреля, 2021
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На здании Музея истории ВДВ установят новую мемориальную доску

7info
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На здании Музея истории ВДВ в Рязани появится мемориальная доска Владимиру Инюцыну, сообщила пресс-служба гордумы.

Инициативу поддержали члены комитета по социальным вопросам. Предполагается, что мемориальная доска будет содержать следующий текст: «В этом здании с 1990 по 2020 гг.  работал Владимир Андреевич Инюцын, полковник, участник Великой Отечественной войны, служивший в ВДВ с 1943 по 1976 гг., Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин города Рязани». 

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании РГД.

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