На здании Музея истории ВДВ установят новую мемориальную доску

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На здании Музея истории ВДВ в Рязани появится мемориальная доска Владимиру Инюцыну, сообщила пресс-служба гордумы.

Инициативу поддержали члены комитета по социальным вопросам. Предполагается, что мемориальная доска будет содержать следующий текст: «В этом здании с 1990 по 2020 гг. работал Владимир Андреевич Инюцын, полковник, участник Великой Отечественной войны, служивший в ВДВ с 1943 по 1976 гг., Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин города Рязани».

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании РГД.