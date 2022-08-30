На заседании правительства Рязанской области обсудили подготовку школ к новому учебному году

Подготовка школ к новому учебному году — часть системной работы. Об этом сказал врио Губернатора Павел Малков на заседании регионального Правительства, одним из главных вопросов которого стала готовность образовательных организаций к новому учебному году.

Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина проинформировала, что с 1 по 16 августа во всех муниципальных районах и городских округах работали комиссии по приемке школ к новому учебному году. Все образовательные учреждения региона признаны соответствующими установленным требованиям и готовы принять детей 1 сентября. В плановом порядке ремонтные работы проводились на 125 объектах. Косметический ремонт — во всех образовательных учреждениях. Общий объем средств направленный на эти цели составил 1,3 млрд. рублей. Кроме того, по поручению врио Губернатора выделены средства из Резервного фонда Правительства Рязанской области на проведение неотложных работ. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 10 районах проведен ремонт 7 спортивных залов, современным спортивным оборудованием оснащены 3 школьные площадки. Системная работа по обновлению спортивной инфраструктуры школ позволяет с 1 сентября обеспечить работу 256 спортивных клубов.

По словам Ольги Щетинкиной, в Рязанской области все ученики 1-4 классов будут обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием. Двухразовое горячее питание будут получать дети с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «Об образовании». В преддверии нового учебного года в 47 учреждений поставлена компьютерная техника. Кроме того, оборудованы 55 центров «Точка роста». С целью обеспечения равного доступа к качественному цифровому образовательному контенту на всей территории страны разработан и апробируется портал ФГИС «Моя школа». Единый доступ к материалам информационной системы заработает с 1 сентября, до 1 января 2023 года к ней будут подключены все школы Рязанской области.

Министр отметила, что 1 сентября откроет свои двери школа на 132 места в с. Просечье Александро-Невского района, продолжается возведение 2 образовательных учреждений – на 1100 мест в мкр. Кальное Рязани и учебного корпуса на 120 мест Лесно-Конобеевской школы-интерната. Подводя итоги работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, Ольга Щетинкина отметила, что в этом году праздник «День знаний» состоится в традиционном формате с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Врио Губернатора Павел Малков отметил, что подготовка образовательных учреждений к новому учебному году — часть системной работы. «Эту работу мы проводим при поддержке Министерства просвещения России. Осуществляем комплексный ремонт школ, оснащаем их современным оборудованием и учебными материалами. В ходе рабочих поездок по районам мы наглядно наблюдаем результаты этой огромной работы, – сказал Павел Малков.– С этого учебного года вводится новая традиция. Каждая учебная неделя в школах будет начинаться с исполнения гимна Российской Федерации и поднятия государственного флага. Эту инициативу поддержал Президент РФ. Новое начинание является важным элементом патриотического воспитания». В рамках заседания Правительства региона одобрен проект постановления, согласно которому инвалидам I и II групп, а также родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) ребенка-инвалида, имеющим транспортное средство, предоставлено право без взимания платы размещать некапитальные гаражи на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, согласованы изменения, касающиеся госпрограммы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса». В частности, предусматривается увеличение ассигнований на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельхозстрахования в области растениеводства