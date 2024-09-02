Понедельник, 2 сентября, 2024

На Западе готовятся к огромному потоку украинских беженцев, заявил эксперт

Автор: powder

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Западные страны готовятся к огромному потоку украинских беженцев, заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, чьи слова привел МК.

По его словам, к этому может привести некое событие, которое произойдет осенью-зимой.

«Такого раньше не было», – пояснил Стариков.

Так к его товарищу, проживающему в Нидерландах ветерану разведки, приходили представители местных властей и предупредили, что если на его жилплощади не будет родственника, то осенью могут «кого-то привести и подселить».

Может, света не будет или что-то связанное с ЖКХ, добавил Стариков.

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