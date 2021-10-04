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Понедельник, 4 октября, 2021
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На YouTube появилась новая функция для просмотра видео

Александр Ильин
На YouTube появилась новая функция для просмотра видео

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Видеохостинг YouTube внедрил новую полезную фишку, которая делает просмотр роликов немного удобнее, пишет портал «Iguides.ru». 

Новая функции заключается в синхронизации просмотра видео в мобильном приложении и на веб-версии. Теперь, когда пользователь прерывает просмотр ролика в приложении и заходит в браузер с компьютера, ему предлагается продолжить смотреть видео — в углу появляется соответствующий мини-плеер. 

Ранее, чтобы досмотреть ролик, его приходилась искать в ленте или в библиотеке. Теперь же этот процесс автоматизирован.  

Уточняется, что для работы новой функции необходимо быть залогиненным и в приложении, и в вебе. 

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