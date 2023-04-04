На выплаты участникам СВО в Рязанской области направят дополнительно 97,7 млн рублей

В Рязанской области на выплаты участникам специальной военной операции планируется дополнительно направить 97,7 млн рублей. Соответствующий законопроект рассмотрели участники заседания правительства региона во вторник, 4 апреля.

Также предусмотрено увеличение на 58,9 млн рублей стоимости работ по капитальному ремонту тепловых сетей в рамках реконструкции Лыбедского бульвара.

Для замены искусственного газона на стадионе «Спартак» ШОР «Олимпиец» из бюджета региона выделят 16,5 млн рублей.