Понедельник, 15 мая, 2023
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На выезде из Солотчи засняли переходящего дорогу лося

Татьяна Проводина
Скриншот из видео Ирины Шеваревой в группе ПУВР ВКонтакте

Утром в понедельник, 15 мая, на выезде из рязанского посёлка Солотча засняли лося, который переходил дорогу.

Видео с регистратора публикует группа Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР ВКонтакте.

Накануне автомобиль сбил лося возле деревни Полково в Рязанском районе.

Будьте внимательны на дорогах!

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