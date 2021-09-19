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Воскресенье, 19 сентября, 2021
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На выборах в Рязани проголосовала 100-летняя пенсионерка

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На выборах в Рязани проголосовала 100-летняя пенсионерка

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В воскресенье, 19 сентября, на выборах в Госдуму проголосовала 100-летняя рязанка. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Вековой юбилей Маргарита Вячеславовна Смирнова отметила 4 апреля. Сегодня к ней домой приехали представители избиркома, чтобы она смогла отдать свой голос на выборах.

Во время Великой Отечественной войны Смирнова работала медсестрой в госпитале в Рязани. После преподавала физкультуру в школах города. На пенсии принимала активное участие в ветеранских мероприятиях, пропагандировала здоровый образ жизни среди молодежи.

Голосование на дому проходит с соблюдением всех необходимых санитарных мер.

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